5 MLN PER LAVORI IN STRUTTURE PER ANZIANI

ABRUZZO. Adeguamento sismico e miglioramento edifici destinati ad attività residenziale per anziani per un importo complessivo di 5 milioni di euro. La Giunta regionale ha approvato oggi lo strumento di attuazione diretta (SAD) per l'utilizzo delle risorse Par FSC Abruzzo 2007-2013. Gli interventi riguardano il plesso socio sanitario di Chieti per 750mila euro, la casa di riposo ex ONPI di Caprara Spoltore (PE)per oltre un milione e 100mila euro, casa di riposo 'Edoardo e Calrice Sgaroni' per un milione e 600mila euro, Istituto Figlie di San Camillo - Roma Opera Casa di sollievo di Bucchianico (Chieti)per circa un milione di euro, plesso socio assistenziale di Fontecchio (L'Aquila) c.da Madonna delle Grazie per 500mila euro.