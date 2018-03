PASTICCERIA A FUOCO NELLA NOTTE A TRASACCO,INDAGINI IN CORSO

AVEZZANO. Un incendio è divampato nella scorsa notte in una pasticceria di Trasacco (L'Aquila) causando danni ingenti alla struttura. Ad accorgersi delle fiamme, dietro due frigoriferi, sono stati alcuni passanti che hanno avvisato i proprietari e il 115. All'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno impiegato circa 45 minuti per domare le fiamme e far uscire la nube di fumo all'interno della pasticceria, i proprietari erano già dentro la struttura con gli estintori per spegnere l'incendio. Sul Posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che stanno svolgendo indagini sull'accaduto.