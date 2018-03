INCIDENTI STRADALI: AUTO INVESTE ANZIANA A PESCARA, È GRAVE

PESCARA. In gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara una donna di 86 anni investita da un'auto in via Nazionale Adriatica Nord, nel capoluogo adriatico. L'incidente, nel quartiere Zanni, secondo le prime informazioni, si è verificato mentre la donna stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali. Soccorsa, l'anziana è stata trasportata in ospedale; i medici si sono riservati la prognosi. Dei rilievi si occupa la Polizia stradale di Pescara.