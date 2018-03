EPIFANIA: 388 LE BANCARELLE CHE ANIMERANNO FIERA DELL'AQUILA

L'AQUILA. Saranno 388 le bancarelle che daranno vita, su 537 domande pervenute al Comune dell'Aquila, alla 68esima edizione della Fiera dell'Epifania, che si svolgerà nel capoluogo di regione, come di consueto, il prossimo 5 gennaio. Lo rende noto l'Assessore alle attività produttive, Pierluigi Mancini. L'Ama, l'azienda della mobilità aquilana, ha organizzato un servizio di bus navetta, per il 5 gennaio, con partenza ogni 15 minuti, dalle 9 alle 21, lungo la cd Circolare A, ovvero: Piazza Italia; Via Piccinini (Mercato di Piazza d'Armi); Viale Corrado IV; Via Di Vincenzo; Via Rocco Carabba; Viale della Croce Rossa; Via Silone; Parcheggio Trony/ Carrefour; Via Cencioni; Tunnel; Terminal; Viale Collemaggio; Porta Napoli e circuito di Collemaggio a ritroso. E' necessario munirsi di biglietto; sono comunque validi gli abbonamenti.