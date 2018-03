GDF: GENERALE GIORGIO TOSCHI NUOVO COMANDANTE IN SECONDA

ROMA. Il Generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi è il nuovo comandante in seconda della Guardia di Finanza. Prende il posto del Generale Michele Adinolfi. Alla cerimonia di avvicendamento, che si è svolta stamani a Roma, nella Caserma "Piave" del Comando Generale, il comandante generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Saverio Capolupo, ha ripercorso le numerose tappe della lunga carriera professionale di Adinolfi, che lascia il servizio attivo al termine del suo mandato, e ha rivolto a Toschi un caloroso augurio di "buon lavoro" per l'importante incarico che andrà a ricoprire. Il Generale Giorgio Toschi, nato a Chieti, plurilaureato e titolato di Scuola Polizia Tributaria, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi operativi e di Stato Maggiore di primissimo piano in tutti i settori che caratterizzano l'attività della Guardia di Finanza. Nel grado di Generale di Corpo d'Armata ha retto il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza e ricoperto la carica di Ispettore per gli Istituti di Istruzione del Corpo. Dal prossimo 31 dicembre, nel nuovo incarico coadiuverà il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni e fornirà il proprio apporto d'esperienza per il raggiungimento delle missioni istituzionali, prima fra tutte quella di contribuire alla tutela della sicurezza economica e finanziaria dell'Italia e dell'Unione Europea.