ROCCA DI MEZZO: SINDACO SENZA MAGGIORANZA

ROCCA DI MEZZO. Oggi, 29 dicembre, si è tenuto a Rocca di Mezzo il consiglio comunale che ha segnato una svolta dell’amministrazione a guida del sindaco Mauro di Cicco. Infatti il consigliere comunale Giuseppe Argentieri è uscito dalla maggioranza facendo, di fatto, mancare i numeri per amministrare. Tale decisione era stata comunicata al sindaco ed ai cittadini con un a lettera aperta, già da diversi giorni, in cui sono state spiegate le motivazioni della scelta.

Nella seduta odierna il consigliere Argentieri ha fatto notare al sindaco di non avere più i numeri per poter amministrare ed ha chiesto, quindi, come intendesse andare avanti, anche in considerazione del fatto che lo scorso anno, lo stesso sindaco, aveva ritirato la delega di vicesindaco ad Emilio Nusca estromettendolo di fatto dalla maggioranza.

«Il sindaco con un atto di arroganza», dicono Argentieri e Nusca, «ha rifiutato al consigliere Argentieri qualsiasi tipo di discussione dicendo che il punto delle sue dimissioni non erano inserite nell’ordine del giorno. Preso atto di tale atteggiamento e della impossibilità di discutere nel consiglio comunale un argomento cosi importante, il consigliere Argentieri e Nusca hanno abbandonato in segno di protesta la seduta del consiglio».