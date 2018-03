MONTESILVANO. REFEZIONE SCOLASTICA, LA GIUNTA STANZIA 40.000 EURO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

MONTESILVANO. «Abbiamo stanziato 40.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento del servizio di mensa scolastica». Lo annuncia l’assessore alla Refezione Scolastica Maria Rosaria Parlione, che specifica: «Abbiamo deliberato lo stanziamento di un contributo così da sostenere quelle famiglie che si trovano in situazioni di disagio a fronteggiare le spese relative al servizio di refezione scolastica. Si tratta di un segnale nei confronti di quelle famiglie che si trovano in serie condizioni di difficoltà economiche e da sole non possono garantire il pagamento della mensa scolastica per i loro figli».

Il contributo verrà trasferito alla Caritas diocesana Pescara – Penne, che mediante il Pis, il Pronto Intervento Sociale, individuerà le famiglie che saranno beneficiarie. Nella delibera vengono anche individuati i criteri per l’assegnazione del contributo. Nello specifico il reddito familiare risultante dalla dichiarazione ISEE dovrà essere uguale o inferiore ai 4.000 euro; uno dei due genitori deve essere occupato o iscritto nelle liste di collocamento da non meno di un mese dalla pubblicazione dell’avviso pubblico. Il Pis dovrà inoltre accertare una situazione di indigenza. Una volta individuate le famiglie, previa pubblicazione di un apposito avviso pubblico, il PIS provvederà al pagamento della tariffa dovuta per la fruizione della mensa scolastica per il periodo gennaio – giugno 2016.

«Ci sono moltissime famiglie colpite duramente dalla crisi economica - conclude la Parlione - e a loro abbiamo voluto dimostrare concretamente il sostegno della nostra Amministrazione».