MONTAGNA: SOCCORSO ESCURSIONISTA SULLA MAJELLA

CHIETI. I tecnici del Cnsas con l'elicottero del 118 sono intervenuti in prossimità del Bivacco Grotta dei Callarelli sulla Majella per effettuare il recupero di un escursionista di Pesaro. Dopo la segnalazione del mancato rientro a Fara S.Martino, dove l'uomo alloggiava, inoltrata ieri sera dai Carabinieri della stazione di Lanciano, i tecnici del Cnsas sono rimasti per tutta la notte in contatto telefonico con l'uomo che ha confermato di stare bene e di voler pernottare nella Grotta dei Callarelli. L'indomani sarebbe ripartito dal bivacco per portare a compimento un'escursione di 15 km, intrapresa il giorno prima e conosciuta come l'Anello della Val Serviera. Purtroppo la mancanza di equipaggiamento, che in questa stagione presuppone oltre all'abbigliamento invernale anche l'uso di piccozze e ramponi, ha costretto l'uomo a richiedere l'intervento dei soccorsi. Frenato dalla presenza della neve ghiacciata, l'escursionista è stato recuperato dall'elicottero del 118 e dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.