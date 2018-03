FOSSACESIA: NIENTE ACQUA ALLA MARINA

FOSSACESIA. Sarà interrotta anche domani, martedì 29 Dicembre dalle ore 8.00 alle ore 16.00 l’erogazione idrica nella zona del Lungomare di Fossacesia Marina. Questo è quanto ha comunicato la Sasi in data odierna al Comune di Fossacesia, specificando che l’interruzione è stata dovuta a lavori di manutenzione straordinaria. Questi consentiranno alla popolazione residente in quella zona di poter beneficiare di una pressione maggiore del gettito d’acqua, in particolare durante il periodo estivo, quando la popolazione presente a Fossacesia Marina aumenta esponenzialmente.