ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP CHIETI, PUBBLICATO IL BANDO

IL BANDO. CHIETI. Sul sito del Comune di Chieti è stato pubblicato il bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati nel Comune di Chieti, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva. Lo rende noto l’Assessore alle Politiche della Casa, Maria Rita Salute.

Al bando potranno partecipare sia i nuovi aspiranti all’assegnazione, sia i concorrenti iscritti nelle precedenti graduatorie definitive. Tutte le domande presentate in occasione del bando ERP pubblicato nell’anno 2009 decadranno e, pertanto, per essere inseriti nella nuova graduatoria, è necessario ripresentare la domanda. Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il 22 febbraio 2016 per i cittadini residenti nel Comune di Chieti o per coloro che svolgono una attività lavorativa esclusiva o principale nel medesimo Comune di Chieti, ed entro il 22 aprile 2016 per i lavoratori emigrati all’estero residenti nell’area europea. Per i lavoratori emigrati all’estero, residenti nei Paesi extra europei il termine per la consegna delle domande è fissato al 22 maggio 2016.