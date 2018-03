FOSSACESIA: EMERGENZA PER IL PONTE FERROVIARIO SUL SANGRO.

FOSSACESIA. Più volte il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha evidenziato, attraverso note ufficiali agli Enti preposti, la pericolosità in cui da tempo versa la foce del fiume Sangro e di conseguenza il ponte sovrastante ed i terreni circostanti. Infatti, come segnalato in più occasioni, il maltempo e le continue mareggiate hanno fatto sì che alla foce del fiume, ai piedi dei piloni del ponte dell'ex ferrovia , con il tempo si sia andata a depositare una quantità ingente di tronchi di alberi e detriti che ora stanno impedendo il libero sfogo del fiume verso il mare. Questa situazione ovviamente può avere pesanti ripercussioni sia sulla stabilità del ponte, sia sui terreni circostanti che, a causa delle esondazioni del fiume, potrebbero subire allagamenti. Proprio per tale ragione Di Giuseppantonio ha deciso di chiedere direttamente al Prefetto di indire con urgenza una riunione, nella quale convocare tutti gli Enti responsabili della gestione e della sicurezza del fiume e del ponte e discutere sul da farsi per scongiurare situazioni di pericolo che, come più volte hanno segnalato gli stessi tecnici del Comune di Fossacesia, potrebbero verificarsi laddove non dovessero essere presi subito provvedimenti. I sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e di Torino di Sangro, Silvana Priori, in caso di allerta meteo, interdiranno precauzionalmente il transito del ponte ex ferroviario ai pedoni.