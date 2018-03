TENTANO PRELEVARE CASSAFORTE DISTRIBUTORE, ARRIVANO CC

CHIETI. Tentativo di furto la notte scorsa a Chieti Scalo e carabinieri all'inseguimento dei ladri con questi ultimi che sono riusciti a far perdere le loro tracce nelle campagne. Tutto è iniziato intorno all'una e trenta in via Piaggio, nella zona industriale dello Scalo, quando due malviventi, all'interno di un distributore di carburanti, hanno iniziato a tagliare il colonnino che contiene la cassaforte dell'impianto self service. Ma a quel punto è scattato l'allarme e sul posto poco dopo è arrivata una pattuglia dei carabinieri: i ladri, che non sono riusciti a portare via la cassaforte, sono fuggiti e i militari li hanno intercettati e inseguiti fino a Cepagatti. L'inseguimento si è protratto per circa 5 chilometri, poi i ladri hanno abbandonato l'auto, una Volvo risultata rubata, è sono fuggiti a piedi nelle campagne facendo perdere le loro tracce. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Chieti.