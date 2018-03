ASILI NIDO: AVEZZANO ESCLUSA DAI FINANZIAMENTI

AVEZZANO. «Asili più sicuri in Abruzzo grazie ai fondi per la prima infanzia, con esclusione di Avezzano».

Lo afferma il capogruppo del Ncd al Comune di Avezzano, Claudio Tonelli, in merito all'annuncio dato dalla Giunta regionale dell'Abruzzo, che ha approvato la graduatoria regionale e l'elenco degli interventi non ammissibili in merito all'avviso pubblico sugli interventi di adeguamento sismico con la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni che realizzano interventi di messa in sicurezza su immobili di proprietà sedi asili nido e micro nidi pubblici funzionanti. «È l'ennesima dimostrazione per i cittadini, ma non per noi, - continua Tonelli- di quanto l'amministrazione Di Pangrazio tenga alla città di Avezzano facendosi scappare opportunità del genere. E mentre molti comuni abruzzesi beneficeranno di tali contributi il comune di Avezzano è stato escluso per " insufficiente livello di progettazione" dell'asilo nido di via Trento».