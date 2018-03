RUBA FURGONE CARICO DI PANE, 31ENNE ARRESTATO NEL PESCARESE

MONTESILVANO. Ha rubato il furgone di un forno, contenente una grossa quantità di pane pronto per essere consegnato, ma è stato prima scoperto dai titolari dell'attività e poi intercettato ed arrestato dai Carabinieri, mentre tentava la fuga in autostrada: protagonista dell'episodio, avvenuto all'alba a Città Sant'Angelo (Pescara), è un 31enne residente a Francavilla al Mare (Chieti), finito ai domiciliari. Verso le 5 del mattino i titolari del forno hanno visto il mezzo che si allontanava dal parcheggio dell'attività. Lanciato l'allarme, hanno fornito la descrizione ai Carabinieri, che hanno intercettato il mezzo mentre stava per entrare sull'autostrada A14, al casello di Città Sant'Angelo-Pescara Nord. Il giovane è stato anche denunciato per guida senza patente.