“SERENO VARIABILE” ANCORA IN ABRUZZO IL 26 DICEMBRE

TOSSICIA. In onda sabato 26 dicembre, alle ore 17, su Rai 2 la puntata di “Sereno Variabile” dedicata alla montagna teramana. La fortunata trasmissione, ideata e condotta da Osvaldo Bevilacqua e recentemente entrata nel Guinness World Records (record mondiale di 36 anni di vita per il programma tv di viaggi di più lunga durata del mondo), fa tappa ai piedi del Gran Sasso d’Italia nell’Abruzzo teramano.

La puntata rientra nell’ambito della campagna promozionale “Abruzzo Inverno 2015” promossa della Regione Abruzzo e realizzata in collaborazione con la DMC Gran Sasso Laga – Cuore dell’Appennino, con l’obiettivo di far conoscere ai viaggiatori di tutte le età le eccellenze di una zona particolarmente rappresentativa della destinazione turistica.

L’itinerario di domenica toccherà Pietracamela e Castelli, due dei borghi più belli d’Italia, passando per Isola del Gran Sasso con il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata e Tossicia, antica capitale della Valle Siciliana, con notizie, appuntamenti, idee per weekend e vacanze, oltre a consigli utili per conoscere le risorse, il patrimonio, l’offerta delle località e l’invito a visitare una delle zone più affascinati dell’Appennino centrale.

Osvaldo Bevilacqua approfondirà la conoscenza del territorio percorrendo le strade degli antichi borghi, incontrerà gli abitanti del posto, dai giovani agli anziani depositari della memoria del paese, a caccia di curiosità e alla scoperta delle ricette tipiche della cucina locale, tramandate di generazione in generazione, con interviste agli artigiani e agli operatori turistici locali.

Insieme a Bevilacqua una speciale “giuria” composta da uno straniero che vive nella zona, un’allieva dell’Istituto Alberghiero e un rappresentante della stampa locale, al termine del viaggio, esprimerà un’amichevole valutazione sull’eccellenza del territorio ritenuta più attrattiva per i turisti.