PESCARA DONNA INVESTITA VICINO ALL'OSPEDALE

PESCARA. Una donna di 70 anni é rimasta ferita intorno alle 9 a Pescara dopo essere stata investita in via Monte Faito, a due passi dall'ospedale civile. Secondo la ricostruzione degli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Municipale, la donna stava attraversando la strada in compagnia di un'altra persona in prossimità delle strisce pedonali quando è stata travolta da una Fiat 500. Subito soccorsa dai sanitari del 118 giunti dalla vicina centrale, la donna é stata ricoverata per un politrauma e sospette fratture.