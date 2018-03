CEPAGATTI OSPITERÀ LA PENULTIMA TAPPA DELLA GARA CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICO

CEPAGATTI. Cepagatti ospiterà la penultima tappa della 51° edizione della Tirreno-Adriatico, la gara ciclistica per professionisti, inserita nel circuito WorldTour, che vedrà la partecipazione di tanti big delle due ruote. Per tutti gli appassionati della disciplina sportiva la data da ricordare è il 14 marzo prossimo, giornata che vedrà circa 200 atleti impegnati in un percorso di 219 km con partenza da Castelraimondo (Macerata) e arrivo nella città del Pescarese. La gara farà tappa a Cepagatti su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Sirena Rapattoni, e di un comitato cittadino spontaneo che aveva organizzato in passato il “Criterium d’Abruzzo”.

Il passaggio della Tirreno-Adriatico è stato ufficializzato in una riunione che si è svolta nei giorni scorsi per approfondire dettagli tecnici e organizzativi e alla quale hanno partecipato il vicesindaco Domenico Di Meo, l’assessore allo Sport Tiziano Santavenere, la consigliera Manuela Di Girolamo, il comandante della Polizia Locale, Antonio Di Virgilio, lo staff della Gazzetta dello Sport, che organizza la manifestazione, e della Rai che la riprenderà in diretta televisiva e in collegamento con 160 Paesi.