SCUOLA: MONTESILVANO; OK GIUNTA A PROGETTO NUOVO ISTITUTO

MONTESILVANO. Approvato dalla Giunta comunale di Montesilvano il progetto preliminare per la realizzazione di una scuola dell'infanzia nei pressi di via Sospiri. Il progetto ammonta a circa 500mila euro: se 212mila euro sono del mutuo iniziale di 224 mila euro, acceso dall'ente nel 2012 per il completamento di Palazzo Baldoni e 48 proverranno da una parte di mutuo per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, la Giunta ha deliberato di accendere un altro mutuo dell'importo di 240mila euro. L'edificio, sviluppato su un unico livello, avrà un'estensione di circa 350 metri quadri, con tre aule, una mensa, alcuni locali di servizio, come cucina, spogliatoi e bagni, ed uno spazio condiviso per attività ludico-ricreative. Al suo esterno sorgerà un'ampia area dedicata al verde. "La realizzazione di questa nuova scuola dell'infanzia - spiega il Comune in una nota - consentirà di porre un altro tassello nel progetto di riorganizzazione di tutti i plessi scolastici del territorio". Durante le festività natalizie, annunciano inoltre al Municipio, verrà avviata anche una serie di piccoli interventi di manutenzione nelle scuole di Montesilvano Colle, della Fanny Di Blasio, della Mazzocco e della Silone.