IL PREMIO “PIANELLA D’ORO” ALLA MEMORIA DI PIERO PEDUZZI.

PIANELLA. Si terrà lunedì 21 dicembre, alle ore 18.00, nel corso della seduta del consiglio comunale presso la sala consiliare “D.Cavallone”, la cerimonia per il conferimento del Premio di benemerenza “Pianella d’Oro”, riconoscimento destinato alle personalità che si sono contraddistinte nell’esercizio delle proprie funzioni, contribuendo a dar lustro e risalto alla Città in ambito culturale, artistico, scientifico, sportivo, politico e sociale.

Il Premio, una spilla da giacca in oro e ceramica con lo stemma comunale, attribuito alla Prof.ssa Mira Cancelli Falasca nella scorsa edizione, è stato questa volta assegnato al compianto Piero Peduzzi per l’impegno nella storica attività di famiglia ma anche nella politica e nel sociale, basti pensare alla istituzione del premio Pagella d’Oro, una borsa di studio che la locale società operaia di mutuo soccorso assegnava ai figli dei soci che si erano distinti per meriti didattici. Ritireranno il riconoscimento i famigliari, ora alla guida della azienda che commercializza il marchio “Rustichella d’Abruzzo”, brand ormai noto in tutto il mondo, grazie proprio alla lungimirante intuizione di Piero Peduzzi.