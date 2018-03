DROGA: A LANCIANO INFLITTA CONDANNA A 5 ANNI DI RECLUSIONE

LANCIANO. Venne bloccato, trovato in possesso di 40 grammi di cocaina e arrestato dalla Finanza di Chieti all'uscita del casello A14 di Lanciano. Sulla vicenda, avvenuta lo scorso 11 settembre, il gup di Lanciano Marina Valente ha ora condannato Salvatore Sorrentino, 42 anni, di Ortona (Chieti) alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 24 mila euro di multa. L'uomo, ancora recluso al supercarcere di Lanciano, si trovava a bordo di un'auto condotta da un amico. Dopo averlo perquisito gli uomini delle Fiamme Gialle gli hanno trovato addosso la quantità di stupefacente che la procura di Lanciano ha ritenuto non essere per uso personale, ma detenuto a fini di spaccio.