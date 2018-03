RUBA PROFUMI PER 900 EURO, INSEGUITO E ARRESTATO

CRONACA. SPOLTORE. Inseguito prima dai commessi del negozio dove aveva commesso un furto e poi intercettato dai carabinieri della stazione di Spoltore, un 44enne è finito ieri in manette per furto aggravato in concorso e ricettazione. L'uomo, Arcangelo Ferrigno, è ora agli arresti domiciliari. Questa mattina si terrà l'udienza di convalida in Tribunale, a Pescara. Con una complice, al momento non identificata, aveva rubato dagli scaffali del negozio Acqua e Sapone di Spoltore (Pescara) numerose confezioni di profumo, riuscendo poi a scavalcare le casse, benché inseguito dal personale del negozio, ed a fuggire in auto. Il mezzo è stato intercettato sull'asse attrezzato di Pescara ma della refurtiva, circa novecento euro di valore, e della complice, i carabinieri non hanno trovato traccia.