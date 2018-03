PESCARA. Falso allarme bomba stamani, con artificieri della Polizia di Stato in azione davanti alla Questura di Pescara, per uno zaino sospetto trovato nei pressi dell'ingresso dell'ufficio immigrazione. L'area è stata recintata e i presenti in zona sono stati fatti allontanare. Lo zainetto, secondo la procedura, è stato fatto brillare. L'intervento è andato avanti per circa mezz'ora.