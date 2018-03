RIFIUTI: LANCIANO;ECOLAN NUOVO GESTORE IN HOUSE PER RACCOLTA

LANCIANO. Da lunedì 14 dicembre la Ecolan Spa diventa il nuovo gestore in house per i servizi di raccolta dei rifiuti a Lanciano. «È stata una scelta coraggiosa - ha detto il sindaco Mario Pupillo, affiancato dall'assessore di settore Davide Caporale - la Ecolan dispone di eccellenze tecnologiche e professionalità per poter operare in favore dei cittadini».

La Ecolan, presieduta da Massimo Ranieri e composta da 53 comuni soci, ha acquistato 17 nuovi mezzi, tra cui uno a metano, il primo immatricolato in Italia. Finora sono stati assunti i 27 ex dipendenti della Camassa, precedente gestore con gara d'appalto, più 12 persone che saranno adibite allo spazzamento delle strade. Entro 90 giorni la società completerà anche il servizio di raccolta differenziata porta a porta per l'intera città. La differenziata è ora in atto solo nei quattro quartieri storici. La raccolta differenziata a Lanciano ha raggiunto quasi il 35%, un dato basso rispetto ad altri comuni, mentre in discarica finiscono ancora 15 mila tonnellate di rifiuti l'anno.