SANITÀ: GIUNTA APPROVA GRADUATORIA PER NUOVE 85 FARMACIE

ABRUZZO. Ci saranno 85 nuove farmacie in Abruzzo. La Giunta regionale ha infatti approvato la graduatoria provvisoria del bando di concorso straordinario bandito nel 2012 a seguito della mini liberalizzazione ad opera del Governo Monti. Come indicato nella legge, il numero delle nuove farmacie deve essere calcolato in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento Istat. La procedura è stata interamente gestita dalla piattaforma digitale e la graduatoria con tutte le nuove 85 sedi farmaceutiche autorizzate sarà pubblicata venerdì 18 dicembre sul portale Sanità e sul Bura. Per essere definitiva la graduatoria approvata dalla Giunta regionale deve passare i controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati da parte degli uffici delegati della Regione. Gli uffici del Dipartimento della Salute e del Welfare rendono noto che sono stati portati a termine l'80% dei controlli e che nel giro di qualche mese le nuove sedi farmaceutiche saranno autorizzate formalmente all'apertura. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata venerdì prossimo anche per dare modo ai candidati di presentare eventuali rettifiche nel caso di punteggio o di valutazione che si presumono errati.