MONTESILVANO. UFFICIO UNICO DI PROGETTAZIONE TERZO NELLA GRADUATORIA REGIONALE

MONTESILVANO. Ottime notizie per il progetto che unisce il Comune di Montesilvano a quelli di Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano e Mosciano Sant'Angelo. Il progetto relativo alla creazione dell'Ufficio Unico di programmazione e progettazione finalizzato ad intercettare i finanziamenti regionali, nazionali ed europei in ogni settore per favorire lo sviluppo locale è risultato terzo nella graduatoria stilata dalla Regione Abruzzo. L’ufficio riceverà dunque un finanziamento di 100.000 euro. Il progetto è stato sviluppato a seguito della sottoscrizione di una Convenzione da parte dei cinque Comuni. Il progetto, ammesso al finanziamento, prevede una formazione specialistica avanzata rivolta ai componenti dell’Ufficio ed una formazione specialistica orientata, per dirigenti, funzionari e amministratori dei diversi settori dei Comuni convenzionati. Il progetto prevede, inoltre, l'elaborazione di un software gestionale contenente le proposte progettuali e quella di un portale dedicato in cui ciascun Ente aggiornerà i propri dati. Partner del progetto saranno l'Università degli Studi di Teramo per la formazione, l'ARIT per l’implementazione tecnologica e Italia Lavoro per le politiche di sviluppo.