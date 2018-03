AD ATESSA C’E’ UN NUOVO CAVALIERE DELLA REPUBBLICA

ATESSA. Un nuovo Cavaliere della Repubblica Italiana ad Atessa: si tratta di Francesco Apilongo, autista soccorritore di ambulanza di trentanove anni, in servizio da sedici anni in varie sedi della provincia di Chieti. La prestigiosa onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà consegnata ufficialmente giovedì 17 dicembre in una cerimonia che si svolgerà nella sala consiliare della Provincia di Chieti. Una grandissima soddisfazione per Francesco Apilongo e per tutto il territorio, dove da tempo si è fatto apprezzare per le sue doti umane e per la sua grande professionalità. Nato ad Atessa l'8 ottobre 1976, Apilongo si è diplomato al Liceo ginnasio Vittorio Emanuele di Lanciano. Assolti gli obblighi di leva presso l’Arma dei Carabinieri, ha intrapreso il percorso lavorativo come autista soccorritore.