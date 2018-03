MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE DI CERCHIO: ARRIVANO I SOLDI

CERCHIO. 750.000 euro per la messa in sicurezza del Comune di Cerchio. Tanti sono i soldi che la giunta regionale ha stanziato, per il Municipio Mrasicano, fondi del FSC Abruzzo 2007/2013, stanziamenti che hanno come obiettivo la messa in sicurezza delle strutture sedi di Municipi

«Dopo 6 lunghi anni siamo riusciti ad ottenere un finanziamento”, commenta il Sindaco Dott. Gianfranco Tedeschi, “ ad oggi sono state già attivate le procedure per arrivare così in tempi celeri alla pubblicazione del bando».

Il Primo Cittadino di Cerchio non nasconde la sua soddisfazione, anche perché il Comune rappresenta non solo la storia della Cittadina Marsicana, ma ospita al suo interno il museo civico, la biblioteca comunale e numerosi spazi che saranno adibiti alle attività sociali e culturali del paese. L'intervento di messa in sicurezza a Cerchio riguarda il rifacimento del tetto e altre opere scaturite dallo studio di vulnerabilità.