BANCA FUCINO:APRE PRIMA FILIALE A MILANO PER CLIENTI PRIVATE

ABRUZZO. Banca del Fucino, la più antica banca privata romana, indipendente e presieduta dalla quarta generazione dei principi Torlonia, apre la sua prima filiale di Milano in Via Monte di Pietà 24 che, come la sede di Via Po a Roma recentemente inaugurata, sarà interamente dedicata ai clienti private. Lo comunica l'istituto di credito secondo cui l'operatività della filiale rafforzerà l'attività della Divisione Private, basata nel Palazzetto Baschenis Borghese di Via Tomacelli 107 a Roma e avviata lo scorso ottobre, con l'obiettivo di offrire ai clienti con elevate disponibilità tutti i servizi di governance familiare e degli investimenti e una consulenza avanzata anche in ambito fiscale, legale, immobiliare ed artistico. Il modello di servizio offerto da Banca del Fucino a Milano sarà in linea con quello offerto dalle banche private di piccole dimensioni che hanno storicamente caratterizzato il private banking svizzero. In aggiunta all'offerta di servizi e prodotti in architettura aperta, Banca del Fucino caratterizzerà la sua presenza sulla piazza milanese, analogamente a quanto fatto a Roma, attraverso l'assunzione diretta dei private bankers come dipendenti della banca. Fondata a Roma nel 1923, Banca del Fucino deve il suo nome alla realizzazione delle opere di bonifica e riassetto della piana del Fucino in Abruzzo, intraprese nel 1855, anche se le sue origini risalgono alla costituzione del primo Banco Torlonia nella seconda metà del '700.