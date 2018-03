CENTRO UNICO COMMITTENZA: TRE COMUNI ACQUISTANO INSIEME

SAN GIOVANNI TEATINO. I sindaci dei comuni di San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Miglianico, rispettivamente Luciano Marinucci, Katja Baboro e Fabio Adezio, hanno stipulato una convenzione per la gestione in forma associata la funzione le attività di acquisizione di lavori, servizi e beni. Con la firma dell'accordo, venerdì sera 4 dicembre 2015, presso la sala giunta del Comune di San Giovanni Teatino, hanno costituito un'unica centrale di committenza, la cosiddetta CUC.

La Centrale è istituita presso il comune capofila di San Giovanni Teatino.

«Secondo la previsione del decreto legislativo 136/2006 - spiega il sindaco di Miglianico Fabrio Adezio - la CUC consente l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, consentendo economie ed assicurando la trasparenza».

«Impiegati per tre comuni e un territorio più vasto, anche le risorse umane sono meglio utilizzare e valorizzate - fa notare il sindaco di Torrevecchia Teatina Katja Baboro - ogni comune nella sua specificità mette in rete competenze e professionalità senza campanilismi e per favorire la qualità dei servizi resi ai nostri cittadini».

«Un lavoro di squadra dei nostri uffici con l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia. Un servizio intercomunale teso a garantire economicità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa secondo i principi di responsabilità e professionalità. La durata della convenzione è di 2 anni al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza».