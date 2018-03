SCONTRO AUTO-MOTO A PESCARA, GRAVE 20ENNE

PESCARA. Gravemente ferito un 20enne residente a Montesilvano, in seguito ad un incidente stradale tra una moto ed un'automobile che si è verificato ieri sera a Pescara, all'incrocio tra via Nazionale Adriatica Nord e via Tripoti.

Secondo le prime informazioni, il giovane, alla guida di una Yamaha Xt, si sarebbe scontrato con una Fiat 600. Nell'impatto è stato sbalzato a terra dopo un volo di oltre trenta metri. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Polizia municipale, che si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.