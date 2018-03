RISCHIO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA MUNICIPI CERCHIO-GUARDIAGRELE

ABRUZZO. E' stata approvata dalla Giunta regionale l'integrazione allo Strumento di Attuazione Diretta (SAD) finalizzato all'utilizzo parziale di risorse il cui importo totale e' pari ad oltre 1 milione di euro a valere sui fondi PAR - FSC Abruzzo 2007/2013. L'obiettivo e' la messa in sicurezza delle strutture sedi di Municipi nei Comuni di Cerchio e Guardiagrele. Lo rende noto l'assessore alle Opere Pubbliche Donato Di Matteo. Si tratta, infatti, di "Interventi di messa in sicurezza del rischio sismico delle strutture ove hanno sede sia i Municipi, sia altre strutture con funzioni pubbliche comunali (ad esclusione delle scuole) e degli edifici di proprieta' dell'Amministrazione Regionale". Nello specifico, la somma di 1 milione di euro e' suddivisa in euro 750.000 mila per Cerchio ed euro 250.000 mila per Guardiagrele, che per finanziare il progetto di messa in sicurezza dovra' integrare il finanziamento regionale con proprie risorse pari a 30 mila euro. L'intervento di messa in sicurezza a Cerchio riguarda il rifacimento del tetto e altre opere scaturite dallo studio di vulnerabilita'. A Guardiagrele gli interventi mirano alla riduzione della vulnerabilita' ed alla parziale messa in sicurezza di porzioni dell'edificio municipale esistente, mediante un sistema di opere di rafforzamento locale da realizzarsi con una serie di operazioni di cantiere.