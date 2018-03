TURISTA TEDESCO INVESTITO DA PIRATA SE LA PRENDE CON VIGILE

LANCIANO. Un turista tedesco in vacanza a piedi per l'Italia arrestato per avere picchiato una vigilessa e tre carabinieri della compagnia di Atessa(Chieti). L'uomo, Ulrich Wolfgang Breusch, 47 anni, di Tubingen, era stato investito ad Atessa da un'auto il cui conducente era poi fuggito. Nell'incidente il turista ha riportato una ferita alla fronte. La prima a giungere sul luogo dell'incidente è stata la vigilessa a cui il turista ha cercato di spiegare, in tedesco, la necessità di inseguire il pirata della strada. I due non si sono compresi e, alla richiesta del pubblico ufficiale di esibire i documenti, il turista si è rifiutato e l'ha spintonata e minacciata. La vigilessa ha chiamato i carabinieri e i due militari accorsi sono stati anch'essi aggrediti e picchiati. Bloccato e ammanettato il turista ha poi picchiato un terzo carabiniere appena portato in caserma. Tutti e tre i militari hanno riportato traumi e contusioni varie. Le successive ingiurie contro i militari sono state tradotte dall'interprete presente in caserma. Oggi al tribunale di Lanciano il pm Rosaria Vecchi ha chiesto la custodia in carcere per il tedesco, ma il giudice monocratico Andrea Belli, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto la revoca del fermo e applicato la misura di divieto di soggiorno del turista in tutti i comuni della provincia di Chieti. Il processo per direttissima è stato fissato al prossimo 2 febbraio, allorquando il turista dovrà rispondere dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di fornire le generalità.(