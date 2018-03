LADRI RUBANO CORONA D'ORO IN CHIESA MARSICA

AVEZZANO. Entrati in chiesa, a Civitella Roveto (L'Aquila), hanno tentato di rubare un quadro del 1700 ma durante la fuga lo hanno abbandonato dietro un confessionale, portando via solo due corone d'oro, una delle quali persa o abbandonata in fuga. Ad accorgersi del furto è stato il parroco che, durante l'omelia, ha raccontato l'accaduto ai presenti. Durante la fuga, i ladri oltre ad aver lasciato il quadro - della Madonna del buon Consiglio - hanno perso per una strada del paese anche una delle due corone riconsegnata successivamente alla parrocchia da un fedele. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo per identificare i responsabili del furto.