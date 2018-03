LAVORI SU CONDOTTA, 15 COMUNI FRENTANI DOMANI SENZA ACQUA

LANCIANO. Per lavori urgenti di riparazione all'acquedotto del Verde nella tratta Casoli-Scerni-Vasto 15 comuni resteranno senza acqua dalle 9 di giovedì 10 dicembre alle 6 del giorno successivo. Gli interventi riguardano la condotta in località Impicciaturo di Perano. La Sasi ha annunciato che i comuni interessati all'interruzione della fornitura idrica sono Altino, Archi (Piane d'Archi), Atessa, Casalbordino, Casoli (Colle Marco), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Perano, Pollutri, San Buono, Torino di Sangro, Villalfonsina e Vasto in zona Borrello.