PRESEPE VIVENTE ITINERANTE DI ARIELLI

ARIELLI. Anche per il 2015 la città di Arielli si prepara per la raffigurazione del presepe.

Il borgo antico e le vie cittadine sono pronti per la tredicesima edizione e, dalle 17:30 del 27 dicembre, si offriranno ai visitatori che, in gruppi omogenei di circa 40 persone, verranno guidati da un narratore lungo il percorso che farà loro rivivere i momenti più emblematici ed importanti della storia cristiana: dall’annunciazione alla strage degli innocenti fin ad accompagnare i magi nella grotta di Betlemme per render dono al Bambin Gesù che, come vuole la tradizione, sarà interpretato dall’ultimo cittadino nato.