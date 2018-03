LADRI NON SI FERMANO, FURTI IN CENTRO PESCARA

PESCARA. Non si ferma l'ondata di furti a Pescara: ladri in azione, nella notte, in due negozi del centro del capoluogo adriatico. In particolare, in un'attività che vende borse, in piazza Muzii, i malviventi, dopo essere entrati forzando la porta, hanno frugato nei locali e sono fuggiti con il fondo cassa, di alcune centinaia di euro.

Ladri anche in via Michelangelo, in un esercizio che vende registratori di cassa. I malviventi hanno forzato la porta e, una volta dentro, hanno frugato tra i cassetti, ma da una prima verifica sembra che siano fuggiti a mani vuote. I titolari delle attività si sono accorti dell'accaduto questa mattina. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.