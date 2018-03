PASTICCIERE TROVATO MORTO IN CASA A POPOLI, STRONCATO DA MALORE

POPOLI. Non si vedeva in giro da due giorni e lo trovano morto nella sua abitazione. Protagonista della vicenda un pasticciere di 55 anni trovato senza vita a Popoli (Pescara). L'uomo, che viveva solo, e' morto per un infarto. Il 55enne non dava piu' sue notizie da alcuni giorni e il suo datore di lavoro e i conoscenti, preoccupati dall'assenza, hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che, aperta la porta di casa, hanno trovato il corpo senza vita del pasticciere.