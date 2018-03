VASTO, NUOVA VITA AL MERCATO COPERTO DI SANTA CHIARA

VASTO. Oltre 40 operatori del settore food, con una forte spinta sul chilometro zero e la piena tracciabilità dei prodotti. Nasce con questo spirito il nuovo mercato di Santa Chiara, lo spazio riqualificato dal Comune di Vasto con il contributo della Camera di Commercio di Chieti e gestito da un'associazione temporanea di impresa costituita da Confesercenti e Cia.

«Per la nostra organizzazione si tratta di una sfida entusiasmante» spiegano il presidente provinciale di Confesercenti Franco Menna ed il direttore Lido Legnini «perché siamo chiamati alla gestione diretta di una struttura che vogliamo far crescere . Non parliamo solo di una grande opportunità per i commercianti, ma anche di un momento di crescita per la città di Vasto che da oggi potrà offrire uno spazio di alta qualità inserendosi nel fortunato filone della nuova vita dei mercati coperti».

Il mercato, inaugurato stamattina, aprirà i battenti sabato mattina.