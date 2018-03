FUGA DI GAS IN CENTRO CHIETI, CHIUSO TRATTO STRADA

CHIETI. Fuga di gas intorno alle 13 a Chieti nella centrale via Amendola, provocata secondo i primi accertamenti dalla rottura di una tubatura mentre erano in corso lavori per piantare un platano. Nel tratto interessato si trovano impianti per gas a bassa pressione, la rottura non ha quindi avuto conseguenze più pesanti. Per precauzione è stata comunque evacuata una palazzina. I Vigili del Fuoco stanno monitorando la situazione; si lavora per creare un bypass. Il tratto è stato chiuso al traffico.