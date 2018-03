TERRORISMO: PESCARA; DA LUNEDÌ 10 MILITARI IN AEROPORTO

PESCARA. Da lunedì personale dell'esercito a tutela dell'aeroporto d'Abruzzo 'Liberi'. L'annuncio è del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, dopo la riunione straordinaria di oggi del Comitato provinciale ordine e sicurezza, cui ha preso parte, svoltosi in Prefettura.

«Con i rappresentanti delle Forze dell'ordine si è fatto il punto sulle misure anti terrorismo scattate su tutto il territorio nazionale - riferisce il sindaco Marco Alessandrini - Anche Pescara è ricompresa nel distaccamento delle forze sul territorio da noi richiesto dopo i fatti di Parigi e in vista del Giubileo, a tutela di quelli che risultano obiettivi sensibili in città, con specifico riferimento ai valichi di frontiera. Così da lunedì prossimo arriveranno 10 unità militari in supporto del personale presso l'aeroporto d'Abruzzo per una forma ulteriore di controllo sul territorio e al fine di aumentare la percezione del livello di sicurezza da parte della cittadinanza».