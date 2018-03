ARRESTATI CON 16 KG DI STUPEFACENTE PATTEGGIANO 2 ANNI

MARTINSICURO. Poco più di una settimana fa erano finiti in manette per spaccio, dopo che i Carabinieri del reparto operativo di Teramo li avevano trovati in possesso di 16 chili di droga, tra hashish e marijuana. Oggi Ettore Di Giorgio, 31 anni, e la sua convivente Sara Colantoni (27) hanno patteggiato una pena a 2 anni di reclusione ciascuno davanti al giudice del Tribunale di Teramo Flavio Conciatori. Rito alternativo scelto anche dal terzo arrestato, il barista incensurato di 38 anni Ettore Corsi, che ha patteggiato una pena ad un 1 anno e sei mesi di reclusione. I tre sono stati scarcerati. La droga, che sul mercato avrebbe fruttato circa 60mila euro, era stata trovata in parte nel giardino dell'abitazione del commerciante ed in parte nell'auto e nell'abitazione dei due rom.