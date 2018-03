CEDE SOLAIO MERCATO COPERTO PESCARA, MAGAZZINO INAGIBILE

PESCARA. Un pezzo di solaio e' crollato all'interno del mercato coperto di via dei Bastioni, a Pescara. Il cedimento, che ha riguardato il magazzino, e' avvenuto nella notte. Sul posto e' intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo. La zona del cedimento e gli spazi al piano superiore, che in passato ospitavano una pescheria, sono stati dichiarati inagibili. Le attivita' di vendita proseguono normalmente.