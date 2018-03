PARTITI I LAVORI PER LA CICLABILE BORGO-PINETO

PINETO. Sono iniziati i lavori per la pista ciclabile che da Borgo S. Maria arriverà a Pineto. Da lunedì gli operai della ditta che si è aggiudicata l'opera sono al lavoro sulla Sp28. "Si tratta di un'opera molto importante che andrà a migliorare ulteriormente la ciclabilità a Pineto", ha commentato il vicesindaco Cleto Pallini.

La nuova pista ciclabile, che sarà completata entro la prossima primavera, avrà una lunghezza di circa due chilometri, con lavori per complessivi 250 mila euro. Partirà dal centro sportivo di Borgo S. Maria, dove verrà anche realizzata una pensilina per il bike sharing con una postazione per la ricarica delle biciclette elettriche, e arriverà sulla Statale 16 all'altezza di via Martella passando in prossimità delle cantine Maravalle, con una carreggiata che sarà sia ciclabile sia pedonale.