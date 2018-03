VECO, SINDACATI PROCLAMANO SCIOPERO E CORTEO

MARTINSICURO. Fiom Cgil e Fim Cisl di Teramo confermano le otto ore di sciopero degli operai della Fonderia Veco di Martinsicuro (Teramo). La decisione e' scaturita dall'incontro presso la Prefettura di Teramo, per cui oltre allo sciopero di domani e' stato organizzato un presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura di Teramo. Sabato a Martinsicuro, concentramento presso il piazzale della ditta dalle ore 09.30 e corteo lungo via Roma fino a piazza Cavour di Martinsicuro. Alla base dello stato di agitazione ci sono le problematiche di carattere ambientale (si e' in attesa della nuova autorizzazione Aia) ed il rischio chiusura che disegna un futuro incerto per circa 80 lavoratori.