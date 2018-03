RETE MOBILE IN TILT A ORSOGNA, SINDACO DENUNCIA VODAFONE

ORSOGNA. Il sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, ha denunciato alla Procura della Repubblica e al Prefetto di Chieti che da oltre cinque giorni il servizio di telefonia mobile di Vodafone risulta sospeso in paese, con gravi danni per i cittadini che ne usufruiscono. La lettera è stata inviata anche a Vodafone Italia Spa per chiedere l'immediato ripristino del servizio.

«Si tratta - spiega Montepara - della sospensione di un servizio di pubblica utilità, come ormai la giurisprudenza identifica gli impianti di telefonia mobile, che mette a rischio innanzitutto la sicurezza di tante persone. Naturalmente mi riservo ogni azione risarcitoria nei confronti della Vodafone Italia Spa per i danni che la comunità sta subendo».