FURTI IN CASA, SVUOTATA CASSAFORTE A PESCARA

PESCARA. Ammonta ad alcune migliaia di euro il furto commesso nella tarda serata di ieri in una abitazione della zona di S. Silvestro a Pescara. Approfittando dell'assenza del proprietario, ignoti sono riusciti infatti ad introdursi nell'appartamento riuscendo poi ad aprire anche la cassaforte al cui interno erano custoditi oggetti in oro ed un orologio di valore che sono stati portati via. Poi la fuga facilitata anche dall'oscurità. Ad agevolare i malviventi anche il fatto che l'allarme, di cui era dotato lo stabile, non era inserito. Il proprietario ha inoltrato denuncia in Questura. Indagano gli agenti della Squadra Volante.