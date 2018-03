LUCI NATALE NON A NORMA, SEQUESTRO NAS IN NEGOZIO CHIETI

PESCARA. Più di diecimila unità luminose di Natale non a norma sono state sequestrate dai Carabinieri del Nas di Pescara in un negozio di Chieti. Il materiale, da esterno e da interno, tutto 'made in China', era privo delle indicazioni minime di sicurezza e delle istruzioni in italiano. Il sequestro è stato disposto nell'ambito di una serie di controlli avviati dai militari del Nas proprio in materia di luminarie natalizie. Gli accertamenti, anche sulla scorta delle segnalazioni dei consumatori, proseguiranno per tutto il periodo prefestivo. Il Nas ricorda che per scegliere le luminarie adatte è sempre utile controllare che sulle confezioni siano riportati il marchio CE, le istruzioni in italiano e, per luci adatte all'esterno, la sigla IP23 o IP43. Un surriscaldamento delle lampadine può infatti generare il pericolo di incendi.