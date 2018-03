A CHIETI INCONTRO SUI RIFIUTI ORGANIZZATO DAL M5S

CHIETI. Si terrà domani sabato 28 Novembre 2015 dalle ore 15 alle 19, nella Sala Cascella della CCIAA, in Piazza G. B. Vico di Chieti, il seminario Rifiuti in Abruzzo, scenari previsti e scenari possibili organizzato dal M5S Abruzzo. L’incontro si propone di divulgare alla cittadinanza la gestione dei rifiuti in Abruzzo, passando da tutto ciò che prevede il Piano Regionale dei Rifiuti ancora vigente (2007) e quali sono i possibili futuri scenari in vista dell'approvazione del nuovo PRGR e della riforma ATO-AGIR.

«Un’occasione unica per approfondire la tematica che più di tutte riguarda il benessere del nostro territorio e la salute dei cittadini che lo abitano” commenta Sara Marcozzi Consigliere regionale M5S ed organizzatrice dell’evento “In Abruzzo abbiamo ancora un piano regionale di riufiuti del 2007 e come abbiamo annunciato già ad agosto i rischi di veder nascere un ecomostro come l’inceneritore sono tutt’altro che lontani».

Interverranno all’incontro l’Avvocato ed l’attivista M5S Isidoro Malandra, il Chimico ambientale ed esperto in gestione rifiuti Federico Valerio, l’associazione Fare Verde Onlus sarà invece rappresentata da Massimo De Maio e per il M5S il consigliere regionale Sara Marcozzi.