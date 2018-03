L’ILLUSTRE CRITICO D’ARTE ACHILLE BONITO OLIVA IN VISITA ALLA STELLA MARIS

MONTESILVANO. Achille Bonito Oliva visiterà mercoledì la Stella Maris.

Il famosissimo critico d’arte, ideatore del progetto “L’Albero della Cuccagna. Nutrimenti dell’Arte”, che ha coinvolto oltre 40 artisti su tutto il territorio nazionale, chiamati a realizzare in altrettante città la loro personale visione dell’Albero della Cuccagna, in una riflessione tra arte e nutrimento, arriverà domani a Montesilvano per osservare dal vivo l’installazione realizzata dall’artista Felice Levini, nell’ambito del progetto legato all’Expo.

«Sarà un onore – ha dichiarato il sindaco Francesco Maragno - poter mostrare di persona ad Achille Bonito Oliva, un gioiello dell’architettura come la Stella Maris, che riteniamo il luogo ideale da dedicare all’arte. Non a caso, è su questa struttura che stiamo concentrando la nostra attenzione, mediante il progetto che ci unisce all’Accademia delle Belle Arti di Roma che riteniamo possa rappresentare il volano per lo sviluppo economico e culturale dell’intera area metropolitana. Sul progetto abbiamo ottenuto la convergenza di illustri intellettuali, politici, imprenditori, fondazioni ed associazioni favorevoli all’attivazione dei corsi accademici in Costume per lo spettacolo e di Master in Costume per il Cinema e in Arti Visive, che saranno complementari all’offerta dell’Accademia aquilana».

Alla visita, che si terrà a partire dalle 18, prenderanno parte, oltre al sindaco, anche l’artista Felice Levini, Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier, fondatori dell’Associazione Zerynthia, tutti sottoscrittori del Manifesto “La Stella porterà altre stelle”.