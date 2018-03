LITE IN FAMIGLIA A VASTO, MINACCIA AGENTI CON COLTELLO CUCINA

VASTO. Un uomo di 70 anni è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e poi condannato, per direttissima a seguito di patteggiamento a 6 mesi di reclusione. L'episodio è accaduto domenica sera a Vasto quando una pattuglia della Squadra volante del locale Commissariato è dovuta intervenire per una violenta lite in famiglia tra moglie e marito. Alla vista degli agenti l'uomo dapprima li ha offesi e poi minacciati di colpirli con un grosso coltello da cucina.